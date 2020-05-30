إطلاق ناجح لمركبة Crew dragon 2 الأمريكية لأول رحلة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية

انطلق صاروخ تابع لشركة "سبيس إكس" بنجاح في رحلة تاريخية على متنها رائدا فضاء من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إلى محطة الفضاء الدولية، حسبما أعلنت "ناسا".

وأطلقت الرحلة من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا وتضم رائدي الفضاء دوغلاس هيرلي وروبرت بينكين، حيث تعد أول رحلة مأهولة إلى الفضاء منذ 9 سنوات.

وبثت وسائل إعلام أمريكية لحظة إطلاق صاروخ فالكون-9 التابع لشركة "سبيس إكس" نحو محطة الفضاء الدولية.

المصدر: وكالات