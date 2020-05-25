أول لقطات من مكان مأساة الباكستانية

تظهر أول مشاهد التقطت عقب تحطم طائرة الركاب في مدينة كراتشي يوم الجمعة الآثار المدمرة للمأساة التي أودت بحياة 97 شخصا.

وأكدت السلطات نجاة شخصين في تحطم طائرة "إيرباص إيه-320" الباكستانية التي تعرضت لعطل فني عند محاولة الهبوط في مطار كاراتشي.

واشتعلت النيران في جناح الطائرة التي تحطمت وسط منطقة سكنية وتضررت عدة مبان بشدة جراء الحادث.

وكشفت صور أولية تصاعد دخان أسود كثيف من موقع الحادث، وبدا أن بعض المباني تضررت من جراء الحادث المأساوي.

المصدر: وكالات