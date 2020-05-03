أين كان زعيم كوريا الشمالية على مدى 19 يوما؟

أخيرا ظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعد غياب عن وسائل الإعلام استمر 19 يوما

طل كيم وهو يدشن معملا للإسمنت أمام حشود غفيرة..



لا أحد عرف سبب غيابه

البعض افترض أنه خضع لعمل جراحي



في القلب والأوعية الدموية

وهي فرضية يدحضها هذا الفيديو

فبعد مثل هذه العمليات الخطيرة

يفقد المريض كيلوغرامات من وزنه

ويهجر السجائر على الأقل

بخلاف ما تظهره هذه اللقطات

أما الفرضية الثانية فهي

دخلوه في حجر ذاتي لمدة أسبوعين

لاتقاء شرّ الإصابة بكورونا

وهي فرضية لا تدعمها هذه اللقطات أيضا

فالرجل انتهك قواعد التباعد الاجتماعي

وجلس في سيارة واحدة

مع عدد من المسؤولين عن معمل الإسمنت

وتبقى فرضية واحدة قابلة للحياة

وهي أن كيم جونغ أون قد أصيب فعلا بكورونا

وتعافى منه على مدى أسبوعين

وهو الآن في كامل مناعته الصحية وحصانته السياسية

ما رأيكم أنتم؟ أين كان كيم؟