قتلى في تمرد بأحد سجون بيرو بسبب كورونا

لقي تسعة سجناء على الأقل مصرعهم وأصيب 67 آخرون جراء أعمال شغب وقعت في أحد سجون بيرو خلال تمرد بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت إدارة السجن يوم الثلاثاء أن نحو 60 شخصا من حراس السجن و5 من عناصر الشرطة وسجينين أصيبوا بجروح خلال أعمال الشغب، وذلك قبل أن تتمكن قوات الأمن بعد مضي بضع ساعات من إعادة السيطرة على السجن الواقع بالقرب من العاصمة ليما..

ووقعت الاحتجاجات في السجن بسبب ما اعتبره السجناء عدم كفاية إجراءات الحماية ضد انتشار فيروس كورونا.

المصدر: وكالات