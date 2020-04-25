السر لدى سيدة كوريا الغامضة

سيدة كوريا الشمالية الغامضة كيم يو جونغ هي الشقيقة الصغرى لزعيم البلاد وأقرب مقربيه.

تعتبر كيم يو كبيرة مستشاري رئيس كوريا الشمالية ومسؤولة إدارة الدعاية لديه، وتعد الشخص الثاني في البلاد من حيث التأثير والنفوذ.

توصف كيم يو من قبل العارفين بالمتحفظة جدا مقارنة بشقيقها، وتعرف بشخصيتها المسيطرة.

كما اشتهرت بتصديها للقضايا المعقدة والمستعصية ولا أحد يملك معلومات شخصية دقيقة عنها.

قيل إنها تزوجت من ابن أحد المسؤولين في بلادها عام 2015 ثم نفي الأمر.

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