نقل المهاجرين إلى سفينة بحرية للحجر الصحي قبالة السواحل الإيطالية

نقل خفر السواحل الإيطالي 34 مهاجراً من سفينة الإنقاذ الإسبانية، آيتا ماري، قبالة سواحل باليرمو الإيطالية إلى عبارة خاصة للحجر الصحي.

وذكر خفر السواحل الإيطالي أن المهاجرين سينضمون إلى 145 مهاجرا آخرين تم إنقاذهم من قبل السفينة التابعة للمنظمة غير الحكومية الألمانية "آلان كوردي" ونقلهم إلى العبارة "رافايل روباتينو" الخاصة.

وذكرت الحكومة الإيطالية الأسبوع الماضي أنه لم يعد بإمكانها قبول مهاجرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

المصدر: وكالات