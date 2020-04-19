تفجير جزئي لكاتدرائية زغرب في كرواتيا

اضطرت السلطات الكرواتية إلى إزالة الجزء العلوي من البرج الشمالي لكاتدرائية زغرب القوطية الشهيرة عبر التفجير المنظم يوم الجمعة بعد تضررها بشدة جراء زلزال مدمر الشهر الماضي.

وألحق الزلزال الذي بلغت قوته 5.3 درجة أضرارا بالغة بالكاتدرائية التي يعود بناؤها إلى عام 1880.

واستغرقت عمليات تحضيرية لهذا التفجير عدة أيام، إذ قام عسكريو القوات الكرواتية بوضع المتفجرات داخل البرج ولفوا الجزء المدمر للبرج بالأغطية البلاستيكية لتقليل انتشار الشظايا الناجمة عن التفجير.

ومن غير الواضح كم ستستغرق عملية ترميم البرج، علما أن كاتدرائية زغرب تخضع لتجديد واسع النطاق منذ عام 1990.

يشار إلى أن الكاتدرائية تم بناؤها بعد أن تهدمت جراء زلزال آخر في عام 1880.

المصدر: وكالات