البيرو تراقب حدودها بالعسكر خوفا من كورونا

انتشر الجيش البيروفي على الحدود مع تشيلي والإكوادور لمراقبة الطرق السرية التي يستخدمها المهاجرون لدخول البلاد بطريقة غير شرعية خوفا من نقل وانتشار فيروس كورونا.

واستخدم جيش البيرو الدبابات والخيول وطائرات درون في مهمته هذه. وتحدث وزير الدفاع والتر مارتوس عن تحديد 22 طريق عبور سرية، تستخدم ليلا لتهريب الناس. وقد تم الاستعانة في هذه المهمة بالدبابات العسكرية للاستفادة من تقنية الرؤية الليلية.

يذكر أن البيرو شهدت إصابة 2561 شخصا، ووفاة 92 حتى الآن.

المصدر: RT

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