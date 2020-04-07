 
مباشر
عاجل
إيران.. تسجيل 133 وفاة وأكثر من ألفي إصابة جديدة بكورونا

البيرو تراقب حدودها بالعسكر خوفا من كورونا

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nlxn

انتشر الجيش البيروفي على الحدود مع تشيلي والإكوادور لمراقبة الطرق السرية التي يستخدمها المهاجرون لدخول البلاد بطريقة غير شرعية خوفا من نقل وانتشار فيروس كورونا.

واستخدم جيش البيرو الدبابات والخيول وطائرات درون في مهمته هذه. وتحدث وزير الدفاع والتر مارتوس عن تحديد 22 طريق عبور سرية، تستخدم ليلا لتهريب الناس. وقد تم الاستعانة في هذه المهمة بالدبابات العسكرية للاستفادة من تقنية الرؤية الليلية.

يذكر أن البيرو شهدت إصابة 2561 شخصا، ووفاة 92 حتى الآن.

المصدر: RT

#ابقوا_في_المنزل

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا