الصين ترسل مساعدات طبية إلى روسيا

هبطت طائرة روسية يوم الخميس في أحد مطارات العاصمة موسكو، تحمل على متنها 26 طنا من المساعدات الطبية الإنسانية مقدمة من الصين.

وتشمل المساعدة ملابس طبية واقية وكمامات وأجهزة قياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء ونظارات واقية لمجابهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وشكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الصين على إرسالها المساعدات الطبية إلى روسيا.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم السبت، عن تسجيل 582 إصابة، و9 وفيات جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 4731 إصابة و43 وفاة.

المصدر: وكالات