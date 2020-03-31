 
مباشر

بعد فيروس كورونا.. مأساة جديدة تضرب الصين

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nk52

أسفر حريق غابات اندلع في إقليم سيتشوان جنوب غرب الصين بمصرع 19 شخصا منهم 18 من رجال الإطفاء.

واندلع الحريق مساء يوم الاثنين في مزرعة محلية، وسرعان ما انتشر إلى الجبال المجاورة بفعل الرياح القوية في إقليم سيتشوان الجبلي "مهددا مباشرة مدينة شيشانغ" الواقعة على بعد حوالي 2200 كيلومتر من العاصمة بكين، بحسبما أوردت بلدية المنطقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتم إجلاء أكثر من 1200 من السكان المحليين بسبب الحريق ونشرت السلطات ألفي إطفائي.

المصدر: وكالات

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا