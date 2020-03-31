بعد فيروس كورونا.. مأساة جديدة تضرب الصين
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أسفر حريق غابات اندلع في إقليم سيتشوان جنوب غرب الصين بمصرع 19 شخصا منهم 18 من رجال الإطفاء.
واندلع الحريق مساء يوم الاثنين في مزرعة محلية، وسرعان ما انتشر إلى الجبال المجاورة بفعل الرياح القوية في إقليم سيتشوان الجبلي "مهددا مباشرة مدينة شيشانغ" الواقعة على بعد حوالي 2200 كيلومتر من العاصمة بكين، بحسبما أوردت بلدية المنطقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وتم إجلاء أكثر من 1200 من السكان المحليين بسبب الحريق ونشرت السلطات ألفي إطفائي.
المصدر: وكالات