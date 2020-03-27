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ليبيا.. انتشار الشرطة في شوارع بنغازي لتطبيق حظر التجول

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أظهر شريط فيديو مصور انتشار قوات الأمن والشرطة في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، تطبيقا لقرار الحكومة فرض حظر شامل للتجول في إجراء للحد من تفشي فيروس كورونا.

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حكومة شرق ليبيا تفرض حظرا تاما للتجول
حكومة شرق ليبيا تفرض حظرا تاما للتجول

وقررت الحكومة الليبية المنعقدة بالشرق الاثنين الماضي، فرض حظر تام للتجوال بداية من الأربعاء 25 مارس وحتى الجمعة 3 أبريل لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت قيادة "الجيش الوطني الليبي" حينها، شروع جنود السرية الكيميائية في تعقيم المنشآت العامة والمرافق الحيوية ضمن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس.

المصدر: RT

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