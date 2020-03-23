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حكومة شرق ليبيا تفرض حظرا تاما للتجول

أخبار العالم العربي

حكومة شرق ليبيا تفرض حظرا تاما للتجول
Reuters
ليبيا
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أكدت الحكومة الليبية المنعقدة بالشرق اليوم الاثنين، أنها ستفرض حظرا تاما للتجوال بداية من يوم الأربعاء 25 مارس وحتى الجمعة 3 أبريل كإجراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت الحكومة الليبية في شرق البلاد قد قررت الأربعاء 18 مارس "فرض حظر تجوال تام من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا وفقا لما ورد في القرار".

كما أعلنت قيادة الجيش الوطني الليبي حينها شروع جنود السرية الكيميائية في عملية تعقيم المنشآت العامة والمرافق الحيوية ضمن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مساء الاثنين الماضي، قرارا بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالتنسيق مع رئيس الحكومة تتولى مهام توفير كافة المستلزمات والاحتياجات الفنية والطبية والأمنية اللازمة لعمل اللجنة الطبية الاستشارية لمواجهة فيروس كورونا.

المصدر: RT

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