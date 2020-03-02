 
مباشر
عاجل
هنية: عرضنا على الجانب الروسي 4 خيارات للمصالحة لنقلها إلى الحكومة الفلسطينية في رام الله

خفر السواحل اليوناني كاد يغرق قاربا يقل مهاجرين

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nddl

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر قيام خفر السواحل اليوناني بالمناروة حول قارب يقل عددا من المهاجرين لدى محاولتهم الوصول إلى الشواطئ اليونانية.

وكادت هذه المناورة أن تتسبب بغرق القارب بمن فيه.

وقال أحد النشطاء، إن "الحكومة التركية نشرت الفيديو صباح اليوم".

ولم يتسن التأكد من صحة وتاريخ وقوع الحادث من مصدر مستقل، كما لم يتم التعرف على جنسيات المهاجرين.

المصدر: وكالات

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا