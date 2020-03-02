خفر السواحل اليوناني كاد يغرق قاربا يقل مهاجرين

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر قيام خفر السواحل اليوناني بالمناروة حول قارب يقل عددا من المهاجرين لدى محاولتهم الوصول إلى الشواطئ اليونانية.

وكادت هذه المناورة أن تتسبب بغرق القارب بمن فيه.

وقال أحد النشطاء، إن "الحكومة التركية نشرت الفيديو صباح اليوم".

ولم يتسن التأكد من صحة وتاريخ وقوع الحادث من مصدر مستقل، كما لم يتم التعرف على جنسيات المهاجرين.

Footage released by Turkish government shows Greek coast guard this morning tried to sink a refugee boat off the Bodrum coast pic.twitter.com/W3h5mfqwCC — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 2, 2020

المصدر: وكالات