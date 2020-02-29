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سوداني يجهش بالبكاء لدى لقاء كفيله السعودي بعد 32 عاما

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سوداني يجهش بالبكاء لدى لقاء كفيله السعودي بعد 32 عاما
المواطن السوداني أثناء لقائه كفيله السعودي
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أظهر فيديو مشهدا مؤثرا، حيث نقل مشاعر مواطن سوداني وهو يلتقي كفيله السعودي بعد 32 عاما.

ويبدو المواطن السوداني وهو يجهش بالبكاء أثناء معانقته كفيله السعودي، في بادرة وصفها البعض بالوفاء بين الرجلين.


المصدر: وسائل إعلام سعودية

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