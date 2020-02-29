سوداني يجهش بالبكاء لدى لقاء كفيله السعودي بعد 32 عاما
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أظهر فيديو مشهدا مؤثرا، حيث نقل مشاعر مواطن سوداني وهو يلتقي كفيله السعودي بعد 32 عاما.
ويبدو المواطن السوداني وهو يجهش بالبكاء أثناء معانقته كفيله السعودي، في بادرة وصفها البعض بالوفاء بين الرجلين.
فيديو 🔴— خبر عاجل (@AjelNews24) February 29, 2020
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في موقف مؤثر ..
شاهد سوداني يزور كفيله الذي كان يعمل لديه قبل 32 عامًا .. في بادرة محبة و وفاء بين المواطن السوداني والسعودي .
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المصدر: وسائل إعلام سعودية