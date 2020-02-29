سوداني يجهش بالبكاء لدى لقاء كفيله السعودي بعد 32 عاما

فيديو 🔴

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في موقف مؤثر ..

شاهد سوداني يزور كفيله الذي كان يعمل لديه قبل 32 عامًا .. في بادرة محبة و وفاء بين المواطن السوداني والسعودي .

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