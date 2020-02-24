كاميرات المراقبة ترصد محاولة طعن في القدس

رصدت كاميرات المراقبة شابا، يعتقد أنه فلسطينيا، مسلحا بالسكين وهو يركض في شوارع مدينة القدس القديمة.

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وقتلت القوات الإسرائيلية يوم السبت شابا فلسطينيا بالرصاص في منطقة باب الأسباط بمدينة القدس، بحجة الاشتباه بمحاولة تنفيذه عملية طعن.

وقالت وكالة "معا" نقلا عن مصادر مطلعة، أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص بكثافة باتجاه باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى، وتركت الشاب الفلسطيني دون علاج، وسط إغلاق المنطقة بالكامل وانتشار مكثف لهذه القوات فيها.

المصدر: وكالات