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مقتل شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي بذريعة طعن عند باب الأسباط في القدس

أخبار العالم العربي

مقتل شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي بذريعة طعن عند باب الأسباط في القدس
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قُتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة باب الأسباط بمدينة القدس، بحجة الاشتباه بمحاولة تنفيذه عملية طعن.

وقالت مراسلتنا، تم إغلاق أبواب المسجد الاقصى في وجه المصلين من قبل الشرطة.

من جهتها قالت وكالة "معا" نقلا عن مصادر مطلعة، أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص بكثافة باتجاه باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى وتركت الشاب الفلسطيني دون علاج، وسط إغلاق المنطقة بالكامل وانتشار مكثف لهذه القوات فيها.

المصدر: وكالات

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