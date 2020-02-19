سكرتير مجلس الأمن الروسي في قطر

وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إلى قطر يوم الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين، يجري خلالها مشاورات حول قضايا الأمن.

وخلال اليوم الأول من زيارته إلى الدوحة التقى باتروشيف مع رئيس مجلس الوزراء خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، حيث تبادل الطرفان الهدايا التذكارية. وأهدى باتروشيف الأدوات المنزلية الخشبية الملونة بالمنمات الروسية التقليدية المعروفة بالـ "خوخلوما"، من جانبه قدم خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني لباتروشيف رمحا قطريا تقليديا.

وزار باتروشيف مقر اللجنة المنظمة لكأس العالم قطر 2022.

المصدر: وكالات