تشييع جثمان الشاب الذي قتل برصاص الجيش الأمريكي في الحسكة

شيع مئات من سكان مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمالي سوريا، الخميس، جنازة فيصل خالد المحمد الذي قتل برصاص قوات الجيش الأمريكي خلال اشتباك مع أهالي المدينة.

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وتحدث عدد من المشيعين عن الأحداث التي واكبت حادثة مقتل الشاب، مؤكدين رفضهم "للاحتلال الأمريكي ومقاومته أينما وجد في سوريا".

وقد قتل مدني وجرح آخرون جراء إطلاق قوات أمريكية النار على أهالي قرية خربة عمو في الحسكة إثر اشتباكات بين الأهالي والقوات عند حاجز للجيش السوري وسط تحليق مكثف للطيران الأمريكي بالمنطقة، يوم الأربعاء الماضي.

المصدر: وكالات