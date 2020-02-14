قطة في مأزق تشغل الناس في إيطاليا لإنقاذها

تجمّع أهالي أحد الأحياء في مونوبولي (بوليا) لإنقاذ قطة من إيذاء نفسها حينما صعدت إلى سطح مرتفع.



هب الأهالي لا سيما كبار السن للمساعدة، حين انتشر خبر القطة الخائفة. حاولوا إغراءها بالنزول على السلم الذي أحضروه معهم.

أصبح المشهد ، الذي تم تصويره مباشرة على هاتف محمول ، كوميديا سوداء في إيطاليا ، بفضل العديد من التعليقات المضحكة التي يمكن سماعها بلهجة مونوبولي.

في النهاية ، عندما حاول أحد الأهالي تسلق السلم لإنقاذ القطة ، نزلت لوحدها.

المصدر: RT