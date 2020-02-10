طائرة تواجه رياحا عاتية بمطار هيثرو في لندن

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز" إلى الإقلاع من جديد بسبب رياح عاتية اجتاحت مطار هيثرو الدولي بلندن يوم الأحد، منعتها من الهبوط.

وسجل شريط فيديو يوثق الطائرة البريطانية وهي تقلع بعد ثوان من هبوط عجلاتها على المدرج. وتمكنت الطائرة من الهبوط بنجاح خلال محاولتها الثانية.

واجتاحت العاصفة العنيفة "سيارا" يوم الأحد شمال غرب أوروبا، وخصوصا بريطانيا، ما تسبب بإلغاء رحلات جوية وبحرية بين فرنسا وبريطانيا وتأجيل مباريات في ثلاثة بلدان.

المصدر: وكالات