إشارات مرور "نسوية"

قامت بلدية مدينة جنيف السويسرية بتركيب إشارات مرور عليها رموز أنثوية.

وتظهر اللقطات إشارات مرور عليها رمز امرأة حامل، وأخرى امرأة مسنة، غيرها امرأتان تمسكان بيدي بعضهما إضافة لإشارة عليها رجل عجوز.

واعتبرت البلدية ذلك خطوة للمساواة بين الجنسين، في حين يرى البعض أن هذه الإجراءات لا تدل على المساواة أبداً.

وتم الكشف عن هذه المبادرة ، وهي الأولى من نوعها في سويسرا ، الأسبوع الماضي من قبل عمدة المدينة ساندرين ساليرنو في محاولة لمحاربة الصور النمطية، وكلفت حوالي 56000 فرنك سويسري (57،452 دولارا أمريكيا).

ما رأيك بهذا الإجراء؟ هل يعد رمزاً للمساواة؟ أم تبذيرا للأموال العامة؟

المصدر: رابتلي