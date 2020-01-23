قفازات "سحرية" ساعدت على تأهيل عازف بيانو برازيلي

بعد فشل الجراحة، قفازات تعيد لعازف البيانو البرازيلي المشهور جواو كارلوس مارتينز إمكانية العزف على البيانو بعد انقطاع طويل.

وأظهر جواو لأصدقائه مهاراته بالعزف على البيانو بحانة في سان باولو، وذلك بفضل قفازين أعادا لأصابعه إمكانية الحركة بشكل طبيعي.

بدأ العازف الشهير بمواجعة صعوبات بالعزف وآلام منذ بداية عام 2000. بعدما بدأت تظهر الأمراض العصبية وتعرضه لعدة حوادث منها أثناء لعبة كرة قدم ومحاولة سطو مسلح أثناء رحلته إلى بلغاريا.



أوبيرا بيزارو كوستا ، 55 عامًا ، ابتكر قفازات الكترونية مغطاة بالنيوبرين تعيد أصابع مارتينز للأعلى بعد الضغط على المفاتيح ، ويتم تثبيتها معًا بواسطة لوح من ألياف الكربون. واقتضت الاختبارات عدة أشهر للوصول للنموذج النهائي.



وقال مارتينز: "لقد صنع يوبيراتا هذه القفازات التي تجعل الأصابع تعود (تتحرك مرة أخرى) ، لذلك ، أستطيع ... العزف على البيانو".





المصدر: AP