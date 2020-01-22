صناعة يدوية.. شاب يصنع سيارة أحلامه بنفسه

عرض الشاب الأوسيتي روبيرت زانغييف سيارته الرياضية التي قام بتصنيعها بنفسه بالكامل تقريباً.

استخدم الشاب محرك وعلبة سرعة من سيارة لادا، في حين قام ببناء باقي الأجزاء من نظام التعليق وقاعدة العجلات إلى هيكل السيارة بنفسه، فهو يعمل في مجال الخراطة المعدنية لأكثر من 30 عاماً.

وهيكل السيارة مشابه للسيارة الأسطورية Lotus Sven، وقد جعل استخدام الزجاج البلاستيكي في صناعة الهيكل وزن السيارة 700 كغ فقط!

وقادها على الطريق بسرعة 150 كم/سا، لكن كما قال روبيرت هناك احتياطي كبير بعد وبإمكانها التسارع لـ200 كم/سا.

المصدر: رابتلي