أستراليا.. من الحرائق إلى الطوفان

بعد شهور من حرائق الغابات، غمرت الفيضانات مدينة نيو ساوث ويلز.

اضطر موظفو حديقة حيوان سومرسبي إلى إنقاذ حيوانات الكولا وغيرها من الأمطار الغزيرة التي اجتاحت حديقة الحيوان.

فقد ضربت الفيضانات المفاجئة نيو ساوث ويلز وحولت الطرق والشوارع داخل حديقة الحيوان إلى أنهار جارية تعرض الحيوانات للخطر ، حيث حاولت التماسيح الفرار بسبب ارتفاع منسوب المياه.



يعتبر هذا الفيضان الأكبر خلال الخمسة عشر عامًا الماضية مع هطول أمطار غزيرة تبلغ 40 ملم في ساعة واحدة. من المتوقع أن يتحسن الطقس لاحقاً.

يعد الساحل الشمالي لولاية نيو ساوث ويلز من أكثر المناطق تضرراً جراء هطول الأمطار الغزيرة حيث تتعرض المناطق الساحلية حول القارة الأسترالية لأمطار غزيرة بعد شهور من الحرارة الشديدة وحرائق الغابات.

أودت حرائق الغابات بحياة ما لا يقل عن 27 شخصًا وحوالي نصف مليار حيوان.

المصدر: RT