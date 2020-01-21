مهرجان "صندل الحظ السعيد" الياباني

تقاليد غريبة في "مهرجان الصيادين" السنوي في جزيرة فوكيو اليابانية.

توافد مئات الأشخاص إلى ضريح شيراهاما في قرية شيموساكياماماتشو اليابانية في جزيرة فوكيو لإقامة فعاليات مهرجان هيتو ماتو (مهرجان الصيادين) السنوي، بغية جلب سنة سعيدة الحظ.

أحد الطقوس التي يتم إجراؤها خلال المهرجان هي عندما يتم قذف النساء العازبات على صندل من القشمن قبل الرجال الذين يرتدون زي السومو التقليدي، لمساعدتهم في العثور على شريك في المستقبل القريب.

كما يشارك الناس في المهرجان أيضًا في سلسلة من الألعاب والسومو بالإضافة إلى دهن وجوه رواد المهرجان بالفحم لجلب الحظ الجيد.

المصدر: رابتلي