برج خليفة يضيء تضامنا مع أستراليا

شارك "برج خليفة " في دبي بالحملة التي أطلقتها الإمارات للتضامن مع أستراليا في مواجهة الحرائق الضخمة التي اجتاحت البلاد منذ سبتمبر.

وأضاء برج خليفة، مساء أمس الأربعاء، عرضا على واجهته، كتب فيه: "نحن جميعا نستطيع تقديم المساعدة" مع هاشتاغ MatesHelpMates (الأصدقاء يساعدون الأصدقاء). كما علق حساب برج خليفة على "تويتر" ما يلي:"مهما كانت الصعاب، بالاتحاد والعزيمة نتخطاها سوياً. نضيء برج خليفة لنعبر عن تضامننا مع أستراليا وشعبها في هذه الأوقات الصعبة".

المصدر: وكالات