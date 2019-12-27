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الألمان يخرجون عن المألوف في عيد الميلاد!

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الألمان يخرجون عن المألوف في عيد الميلاد!
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يحتفل المسيحيون حول العالم بأعياد الميلاد كل بطريقته الخاصة، ولعل أكثر تلك الطرق فرادة وطرافة قيام البعض بالغطس بملابس "بابا نويل" في البحيرات المجمدة.

ففي برلين، تجمع نحو 40 عضوا من نادي "كلاب بحر برلين" بمختلف فئاتهم العمرية عند ضفاف إحدى البحيرات، في درجة حرارة تلامس 5 درجات، مرتدين ملابس سباحة حمراء وقبعات ولُحى "بابا نويل".

وغطس هؤلاء في المياه الباردة مرددين أغاني عيد الميلاد التقليدية، قارعين كؤوسهم بمشروباتهم الدافئة علها تزيد من دفئ أجسادهم.

المصدر: RT

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