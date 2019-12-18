 
مباشر

بالفيديو.. لأول مرة مغامر سعودي يتدلى على حبل فوق حمم بركان نشط

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mwq0

تدلى المغامر السعودي، بدر الشيباني لمدة 20 دقيقة، من حبل معلق فوق فوهة بركان "ماسايا" النشط، وذلك عقب تسلقه قمة البركان الواقع جنوب شرقي ماناجوا عاصمة نيكاراغوا، الاثنين.

إقرأ المزيد
مغامر سعودي يتسلق بركانا نشطا في نيكاراغوا.. ويمر فوق فوهته! (صور)
مغامر سعودي يتسلق بركانا نشطا في نيكاراغوا.. ويمر فوق فوهته! (صور)

ونشر الشيباني أخبارا وصورا ولقطات لمغامراته على موقع "تويتر"، حيث زار أحد أشهر مواقع السياحة البركانية حول العالم، ونجح في تسلق بركان "ماسايا" في جمهورية نيكاراغوا، الذي يحوي 5 بحيرات للحمم البركانية النشطة، ويبعد 20 كيلومترا جنوب شرق ماناجوا عاصمة نيكاراغوا.

المصدر: سبق

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مجازفات لرياضي من ذي الاحتياجات الخاصة على كرسيه المتحرك