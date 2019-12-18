بالفيديو.. لأول مرة مغامر سعودي يتدلى على حبل فوق حمم بركان نشط

تدلى المغامر السعودي، بدر الشيباني لمدة 20 دقيقة، من حبل معلق فوق فوهة بركان "ماسايا" النشط، وذلك عقب تسلقه قمة البركان الواقع جنوب شرقي ماناجوا عاصمة نيكاراغوا، الاثنين.

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ونشر الشيباني أخبارا وصورا ولقطات لمغامراته على موقع "تويتر"، حيث زار أحد أشهر مواقع السياحة البركانية حول العالم، ونجح في تسلق بركان "ماسايا" في جمهورية نيكاراغوا، الذي يحوي 5 بحيرات للحمم البركانية النشطة، ويبعد 20 كيلومترا جنوب شرق ماناجوا عاصمة نيكاراغوا.

الاقتراب من البحيره البركانية الحية في منطقة بركان ماسايا و مشاهدة ذوبان الحمم البركانية الفريدة من نوعها عن قريب كانت تجربة خطيرة و لكن كانت ممتعه 😎 pic.twitter.com/P6ICU9LxrR — بدر الشيباني (@jebadr) 16 декабря 2019 г.

المصدر: سبق