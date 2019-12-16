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مغامر سعودي يتسلق بركانا نشطا في نيكاراغوا.. ويمر فوق فوهته! (صور)

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مغامر سعودي يتسلق بركانا نشطا في نيكاراغوا.. ويمر فوق فوهته! (صور)
twitter.com/jebadr
مغامر سعودي يمر فوق فوهة بركان نشط
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استطاع المغامر السعودي بدر الشيباني تسلق بركان "ماسايا" جنوب شرقي ماناجوا عاصمة نيكاراغوا.

وتمكن الشيباني من الاقتراب من البحيرة البركانية الحية في منطقة البركان، ومشاهدة ذوبان الحمم البركانية الفريدة من نوعها.

وصنفت مجلة فوريس الشرق الأوسط الشيباني ضمن أبرز 50 شخصية رائدة لنشاطه في مجال نشر الثقافة الصحية. 

ويقع البركان "ماسايا" ضمن منطقة محمية تبلغ مساحتها نحو 50 كيلومترا مربعا، حيث تتداخل الحقول الشاسعة من الحمم المتحجرة مع الزهور البيضاء من نوع بلوميريا.

المصدر: صحيفة الوطن

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