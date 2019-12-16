استطاع المغامر السعودي بدر الشيباني تسلق بركان "ماسايا" جنوب شرقي ماناجوا عاصمة نيكاراغوا.

وتمكن الشيباني من الاقتراب من البحيرة البركانية الحية في منطقة البركان، ومشاهدة ذوبان الحمم البركانية الفريدة من نوعها.

وصنفت مجلة فوريس الشرق الأوسط الشيباني ضمن أبرز 50 شخصية رائدة لنشاطه في مجال نشر الثقافة الصحية.

بركان ماسايا الواقع على بعد 20 كيلومترًا جنوب شرقي ماناغوا عاصمة نيكاراغوا، يحوي واحدة من خمسة بحيرات للحمم البركانية النشطة حول العالم. pic.twitter.com/NvZxjCklO1 — بدر الشيباني (@jebadr) December 16, 2019

ويقع البركان "ماسايا" ضمن منطقة محمية تبلغ مساحتها نحو 50 كيلومترا مربعا، حيث تتداخل الحقول الشاسعة من الحمم المتحجرة مع الزهور البيضاء من نوع بلوميريا.

المصدر: صحيفة الوطن