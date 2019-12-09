محاولة هرب فاشلة أوقعته في قبضة الشرطة

نشرت سلطات ولاية ألاباما الأمريكية مقطع فيديو لرجل يقوم بسحب شرطيين بالسيارة عند محاولته الافلات منهما.

وكما يظهر في الفيديو يقف المطلوب على يمين الطريق ويحاور الشرطي الأول، وعند شعوره بالخطر حاول الهرب لكن الشرطيين تشبثا بالسيارة، وتمكن شرطي من الصعود إلى السيارة وسقط الآخر في منتصف الطريق، وبعد أن فقد المجرم السيطرة على السيارة سقط في الغابة المحاذية للطريق.

هذا واكتشفت الشرطة لاحقا بعد القبض عليه أنه واحد من أهم المطلوبين في مقاطعة توسكالوسا.

المصدر: RT