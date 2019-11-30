شاهد .. قط جسر القرم المحظوظ

بعد أن رافق القط "موستيك" مهندسي السكك الحديدية، الذين عملوا على جسر القرم الواصل إلى شبه جزيرة القرم الروسية، قرر فريق المهندسين الاحتفال بعيد ميلاد القط الرابع وتوثيقه بفيديو.

وقد أطلق المهندسون على القط اسم "موستيك" وتعني "جُسير، تصغيرا محببا لكلمة جسر"، لأنه كان يرافقهم طوال فترة عملهم على الجسر، الذي شيد لربط شبه جزيرة القرم بالأراضي الروسية بعد انضمامها الطوعي لروسيا في عام 2014.

وقرر فريق المهندسين الاحتفال بعيد ميلاد "موستيك"، كعنصر من عناصر الفريق، ووضعوا غطاء ملونا صغيرا على رأسه، وأضاؤوا الشموع في قطار صغير، وأهدوه طبقا من الطعام على شكل كعكة عيد الميلاد.

المصدر: وكالات