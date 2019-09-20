مباراة هوكي تتحول إلى حلبة مصارعة

تداولت مواقع التواصل مقطع فيديو لمباراة برياضة هوكي الجليد بين فرق للناشئين بمدينة يكاتيرينبورغ الروسية.

وتحول اللقاء في أحد أشواطه الثلاثة إلى عراك بين اللاعبين عقب تدخل خطر من أحد اللاعبين بجانب المرمى. هذا وحاول حكام اللقاء فض الشجار بين اللاعبين، الذي استمر لدقائق وتحول فيما بعد إلى ما يشبه حلبات المصارعة الحرة.

يذكر أن المشاجرات في عالم الهوكي أمر اعتيادي في ونادرا ما يتم الاتفاق عليها مسبقا في حال كان اللقاء نديا لدرجة كبيرة.

المصدر: RT