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مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات جراء تدافع خلال إحياء ذكرى عاشوراء في كربلاء

"لا تقصي أظافري".. أوسكار أفضل إغماء

فيديوهات

RT
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حظي مقطع الفيديو الذي يتظاهر فيه كلب بالإغماء بانتشار واسع على الإنترنت، ورشحه البعض لجائزة "الأوسكار" لتمثيله مشهد الإغماء حتى لا تقلم أظافره.

المصدر: RT

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