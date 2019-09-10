"لا تقصي أظافري".. أوسكار أفضل إغماء

حظي مقطع الفيديو الذي يتظاهر فيه كلب بالإغماء بانتشار واسع على الإنترنت، ورشحه البعض لجائزة "الأوسكار" لتمثيله مشهد الإغماء حتى لا تقلم أظافره.#شاهد#اسأل_أكثر#أخبار#أخبار_روسيا#فيديو#RT_Arabicpic.twitter.com/RYf3AWbfGF