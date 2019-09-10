"لا تقصي أظافري".. أوسكار أفضل إغماء
RT
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حظي مقطع الفيديو الذي يتظاهر فيه كلب بالإغماء بانتشار واسع على الإنترنت، ورشحه البعض لجائزة "الأوسكار" لتمثيله مشهد الإغماء حتى لا تقلم أظافره.
"لا تقصي أظافري".. أوسكار أفضل إغماء— RT Arabic (@RTarabic) September 10, 2019
حظي مقطع الفيديو الذي يتظاهر فيه كلب بالإغماء بانتشار واسع على الإنترنت، ورشحه البعض لجائزة "الأوسكار" لتمثيله مشهد الإغماء حتى لا تقلم أظافره.#شاهد#اسأل_أكثر#أخبار#أخبار_روسيا#فيديو#RT_Arabicpic.twitter.com/RYf3AWbfGF
المصدر: RT
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