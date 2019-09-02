طائرات ترصد "عين إعصار دوريان"

نشرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية شريط فيديو يظهر اقتراب طائرات خبراء الأرصاد الجوية من الإعصار "دوريان" وعبورها إياه.

والتقطت الطائرات مقطع فيديو للسحاب فوق الإعصار بواسطة كاميرات خاصة.

وتحلق الطائرات التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي وسط الأعاصير لتزويد خبراء الأرصاد الجوية والعلماء بالبيانات الدقيقة التي يحتاجونها.

ووصل الإعصار الذي بلغ الفئة القصوى، على مقياس من خمس فئات، إلى إلبو كاي في جزر أباكو عند الساعة 16:45 بتوقيت غرينيتش، وفق مركز الأعاصير الوطني الأمريكي في ميامي، والذي تحدث عن رياح بلغت سرعتها أكثر من 354 كلم في الساعة.