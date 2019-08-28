شرطي "بطل" ينقذ حياة رضيع
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نشرت إدارة شرطة سكوتسفيل في ولاية فيرجينيا مقطع فيديو يصور إنقاذ طفل رضيع يبلغ من العمر 19 شهرا.
وتمارس إدارة الشرطة تدريبات مستمرة على إجراء الإسعافات الأولية، حيث أثمرت جهود الرقيب، جيمس تالبوت، في إنقاذ الطفل، ومساعدته على التنفس من جديد، بعد أن كاد يتحول إلى اللون الأزرق، وانخفضت درجة حرارته عن المعدلات الطبيعية.
بعد إجراء البروتوكول الطبي المتعارف عليه خلال تدريبات الإنعاش القلبي والرئوي، استطاع الطفل التنفس قبل وصول سيارة الإسعاف، التي نقلته فيما بعد إلى المشفى، وخرج معافى في نفس اليوم من هناك.
المصدر: RT
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