شاهد كيف يتم طلاء أحدث طائرة روسية MC 21-300
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عرض مقطع فيديو للمرة الأولى، يوضح كيفية تثبيت كابينة ركاب تضم درجتين على متن طائرة الركاب الروسية MC 21-300، حيث ستجثم طائرتان من هذا الطراز على أرض المعرض، طائرة لاستعراض الطيران
ويرفع الستار عن هذه الطائرة من خلال معرض MAKS-2019 الذي سيقام في الفترة من 27 أغسطس الجاري، وحتى 1 سبتمبر المقبل في مدينة جوكوفسكي بضواحي موسكو، حيث توجد قاعدة "تشكالوفسكي" الجوية العسكرية، والتي تستخدم حاليا للأغراض المدنية.
المصدر: RT
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