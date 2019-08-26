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شاهد كيف يتم طلاء أحدث طائرة روسية MC 21-300

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عرض مقطع فيديو للمرة الأولى، يوضح كيفية تثبيت كابينة ركاب تضم درجتين على متن طائرة الركاب الروسية MC 21-300، حيث ستجثم طائرتان من هذا الطراز على أرض المعرض، طائرة لاستعراض الطيران

ويرفع الستار عن هذه الطائرة من خلال معرض MAKS-2019 الذي سيقام في الفترة من 27 أغسطس الجاري، وحتى 1 سبتمبر المقبل في مدينة جوكوفسكي بضواحي موسكو، حيث توجد قاعدة "تشكالوفسكي" الجوية العسكرية، والتي تستخدم حاليا للأغراض المدنية.

المصدر: RT

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