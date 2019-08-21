بوتين يجيب على سؤال يؤرق الصحفيين دائما

يبدي الكثير من الصحفيين، وخاصة الأجانب، اهتماما كبيرا بطبيعة العمل الذي سيمارسه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد تركه منصب الرئاسة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس فلاديمير بوتين اليوم ونظيره الفنلندي ساولي نينيستو، طرح أحد الصحفيين سؤالا تقليديا على الرئيس بوتين: "ماذا ستعمل، بعد انتهاء الولاية الرئاسية الحالية في عام 2024؟".

Путин ответил на вопрос чем он займется после 2024 года pic.twitter.com/0etB2L2fKi — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 21, 2019

وأكد الرئيس بوتين أن من السابق لأوانه الإجابة عن هذا السؤال، وقال إن "عام 2024 لا يزال بعيدا، فنحن لا نزال في عام 2019".

المصدر: نوفوستي