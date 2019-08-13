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شاهد مهارات كروية مميزة لـ"ميسي نيجيريا"

فيديوهات

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تداول عشاق كرة القدم فيديو لطفل نيجيري يقوم بمداعبة الكرة بمهارة وفنيات عالية، دفعت العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق لقب "ميسي نيجيريا" على الطفل الموهبة.

ويدعى الطفل إيشي تشينونسو، ويبلغ 11 عاما، ويملك مهارات كروية مميزة جعلته ينفرد بإعجاب مدربه ورئيس الأكاديمية الكروية التي يتدرب فيها، ويقول إيشي إن حلمه أن يصبح نجما عالميا مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

المصدر: رابتلي

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