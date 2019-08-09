 
مباشر

نجاة طفلة بأعجوبة بعد دهسها مرتين في أحد شوارع الصين

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8ka

نجت طفلة صغيرة تبلغ من العمر 3 أعوام من حادث سير مروع حيث دهستها سيارة مرتين.

وأثناء لعب الفتاة في أحد شوارع مدينة نانينغ الصينية، دهستها سيارة، ووثقت الحادثة كاميرا مراقبة في المكان.

ويظهر مقطع فيديو أن السائق واصل قيادة سيارته دون أن يلاحظ ما حدث ودهس الطفلة مرة أخرى بعجل السيارة الخلفي بعد أن دهسها بالعجلة الأمامية.

ونقلت الطفلة إلى المستشفى على الفور، حيث اتضح أنها أصيبت بجروح طفيفة فقط.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هل تذكرون السجين البرازيلي المتنكر بزي ابنته؟.. لقد انتحر!