نجاة طفلة بأعجوبة بعد دهسها مرتين في أحد شوارع الصين
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نجت طفلة صغيرة تبلغ من العمر 3 أعوام من حادث سير مروع حيث دهستها سيارة مرتين.
وأثناء لعب الفتاة في أحد شوارع مدينة نانينغ الصينية، دهستها سيارة، ووثقت الحادثة كاميرا مراقبة في المكان.
ويظهر مقطع فيديو أن السائق واصل قيادة سيارته دون أن يلاحظ ما حدث ودهس الطفلة مرة أخرى بعجل السيارة الخلفي بعد أن دهسها بالعجلة الأمامية.
ونقلت الطفلة إلى المستشفى على الفور، حيث اتضح أنها أصيبت بجروح طفيفة فقط.
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