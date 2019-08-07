شاهد.. سائق شرق أوسطي "سريع" يتسبب بحادث بملايين الجنيهات الإسترلينية

فقد مراهق شرق أوسطي حسب توصيف الشهود لسحنته، السيطرة على سيارته Audi Q7 التي انحرفت به، لتصدم 11 سيارة مركونة فارهة في شارع للأثرياء بمنطقة تشيلسي وسط العاصمة البريطانية لندن.

ورصدت كاميرات المراقبة سيارة بورش قطعت الشارع بسرعة فائقة تبعتها سيارة أودي، ويبدو أنه كان سباق خطر بينهما.

ولم تنجح أودي، في الفوز بالسباق فاصطدمت بالسيارات المتوقفة على جانبي الطريق وانقلبت بسرعة عالية، بعد قفزة بهلوانية في الهواء.

وحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن السائق "السريع" ألحق أضرارا مادية بـ11 سيارة فخمة تتراوح الواحدة منها بين مليون و20 مليون جنيه إسترليني، حيث كانت بين السيارات المنكوبة مكلارين، وبورش، وبنتلي.

وأودع السائق "السريع" المستشفى، وحسب شهود عيان فإن ملامح وجهه كانت شرق أوسطية.

المصدر: "ديلي ميل"