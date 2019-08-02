شاهد.. هبوط طائرة في أحد الطرق السريعة المكتظة بالسيارات

هبطت طائرة صغيرة اضطراريا في أحد الطرق السريعة المزدحمة بالسيارات في ولاية واشنطن الأمريكية.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن قائد الطائرة وهي من طراز "كي أر 2" اضطر للهبوط بعدما واجه مشكلة في نظام الوقود الخاص بالطائرة.

وبغض النظر عن أن الطريق كان مكتظا بالسيارات تمكن الطيار من استغلال الفراغات بين المركبات حتى يصل إلى الأرض بسلام، ومن ثم التوقف عند إشارة المرور.

وتعليقا على الحادث، قال أحد السائقين لتلفزيون محلي إن الطائرة اقتربت من سيارته لدرجة اعتقد أنها ستصطد بسيارته، لكن ذلك لم يحدث لحسن الحظ.

المصدر: وكالات