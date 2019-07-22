استجمام روسي في الفيضانات

غمرت أمطار الصيف مدينة كراسنودار الروسية، وتسبب الهطول الغزير بغرق بعض أحياء المدينة، وتعطيل المرافق. لكن مقاطع فيديو من وسط الفيضانات أكّدت على "استمتاع" بعض المواطنين بالحدث.

حدث ذلك ظهر يوم أمس، 21 يوليو، حوالي الساعة 10 صباحا، وبعد بضع ساعات فقط، تحولت الشوارع في مناطق مختلفة من المدينة إلى بحيرات، وتوقفت حركة الترام في المدينة، وعمّت الفيضانات أماكن أخرى، ما دفع بعض المواطنين إلى استغلال فرصة الطقس "الرائع" في الاستجمام، والاستحمام.

ووفقا لتوقعات الأرصاد الجوية لهذه المنطقة من روسيا، سيستمر الطقس السيئ حتى نهاية اليوم.

المصدر: RT