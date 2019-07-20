نيجيري يتسلل إلى المطار ويثير الرعب بجلوسه على جناح طائرة تستعد للإقلاع

أظهر مقطع فيديو صوره أحد ركاب طائرة كانت تتهيأ للإقلاع من مطار في نيجيريا، رجلا يتسلق إلى جناح الطائرة، تسبب بحالة من الرعب بين الركاب.

وفي تفاصيل الحادث، وبينما كانت طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة طيران "أزمان إير" في لاغوس بنيجيريا، تنتظر الحصول على تصريح الإقلاع من مطار مورتالا محمد، فوجئ الركاب داخلها برجل يتسلق جناح الطائرة.

وتمكن الرجل بطريقة غير قانونية من الوصول إلى منطقة إقلاع الطائرة وهو يحمل حقيبة يد، ثم تسلق محرك الطائرة النفاث قبل أن ينتقل إلى جناح الطائرة ويضع الحقيبة داخل أحد المحركات.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن عددا من الركاب طلبوا من قبطان الطائرة وأفراد الطاقم فتح الأبواب على الفور للنزول، خوفا على سلامتهم.

المصدر: وكالات