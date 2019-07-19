لحظة الاعتداء على سياح من كردستان العراق في تركيا

أظهر مقطع فيديو مصور على اليوتيوب، لحظة قيام العشرات من المواطنين الأتراك بالاعتداء بالضرب على سياح من إقليم كردستان العراق في مدينة "طرابزون" التركية.

ويبين المقطع قيام نحو 50 تركيا بضرب سياح أكراد من العراق قاموا برفع علم الإقليم لالتقاط صور تذكارية.

وخاطبت حكومة الإقليم العراقي الجهات المسؤولة في تركيا للإفراج عن عدد منهم اعتقلتهم القوات الأمنية التركية عقب الحادث، وطالبت بإعادتهم إلى وطنهم.

المصدر: يوتيوب