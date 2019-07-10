طالب روسي يضع بوتين في موقف طريف..

تعرض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لموقف طريف أثناء التقاطه صورة تذكارية مع طلبة جامعة الأورال الفدرالية يوم أمس الثلاثاء.

وقف طالب طويل القامة أمام بوتين، حتى كاد يحجب رؤيته بالكامل، ولم ينتبه لذلك حتى تدخل مستشار الرئيس الروسي، وأزاحه جانبا وجاء بفتاة في الصف الأمامي، بحيث يمكن رؤية الجميع في الصورة التذكارية.

وكان بوتين قد التقى طلاب جامعة أورال الفدرالية في مدينة يكاتيرينبورغ، على هامش مشاركته في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي.

ويعد "إينوبروم" المعرض الصناعي الأول في روسيا، حيث تركز دورته الحالية على الصناعات المعدنية والهندسية الثقيلة، وسط مشاركة من شركات أوروبية وآسيوية، ويستمر المعرض حتى يوم غد الخميس. وستقام في إطاره أربعة منتديات صناعية دولية بالتعاون مع ألمانيا وتركيا والنمسا وفرنسا.

المصدر: RT