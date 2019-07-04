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إثيوبيون إسرائيليون يصرخون: "الله أكبر" و"فلسطين حرة"!

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تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو لمحتجين في إسرائيل من أصول إثيوبية يرددون صيحات داعمة لفلسطين ومنددة بإسرائيل، خلال مواجهات مع القوات الأمنية الإسرائيلية.

وسمعت خلال التسجيل صيحات باللغة العربية والعبرية والإنجليزية مثل "الله أكبر" و"فلسطين حرة"وغير من الهتافات.

وتتواصل في إسرائيل الاحتجاجات العنيفة للمتظاهرين من أصول إثيوبية، ترافقها عمليات تكسير واسعة النطاق نفذها الإثيوبيون مساء اليوم، حيث طالت سيارات الشرطة.

ويأتي ذلك على خلفية احتجاجات عمت كافة مناطق إسرائيل بعد مقتل الشاب سالومون طاقا (18 عاما) برصاص شرطي إسرائيلي.

وأغلق المحتجون العديد من الطرق وأشعلوا الإطارات في مختلف المناطق الإسرائيلية، ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في عدة أماكن.

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