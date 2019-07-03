السحر والحسناوات في خدمة كرة القدم

اجتمعت مجموعة من السحرة لاستخدام التعويذات والثعابين وحسناوات أمريكا اللاتينية، لتشجيع بيرو ومساعدتها في الفوز على غريمتها تشيلي.

حدث ذلك خارج ملعب ناسيونال، يوم الثلاثاء، في محاولة لإثبات أن السحر قادر على التأثير على نتائج كرة القدم!

يؤمن المشجعون في بيرو بأن مزيجا من الزواحف وقرابين الآلهة، وفتيات يرقصن بالثعابين، قد يتمكن من تحويل البطولة لصالحهم. وتواجه تشيلي حاملة اللقب بيرو اليوم الأربعاء في بورتو أليغري، على أن يواجه الفائز في هذه المباراة مضيفه البرازيل في المباراة النهائية على استاد ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو.

المصدر: RT