اصطياد حوت ضخم في اليابان

قررت اليابان السماح بصيد الحيتان من جديد، بعد مرور 31 عاما على منعه، وذلك عقب انسحابها من اللجنة الدولية للحيتان، يوم الأحد الماضي.

وعاد الصيادون إلى الميناء يوم أمس الاثنين، وغادر أسطول مكون من خمسة زوارق ميناء كوشيرو شمال اليابان، وعاد بالحيتان حيث حملتهم الرافعة لتضعها ببطء على ظهر شاحنة، تنقلها إلى مصنع بجانب الميناء لمعالجة لحومها.

وتلك هي عملية الصيد التجارية الأولى منذ عام 1988، عندما تحوّلت اليابان إلى ما سمي بـ "الصيد لأغراض البحث"، بعدما منعت اللجنة الدولية للحيتان عملية الصيد التجاري.

وقد أرسلت اليابان إشعارا للجنة الدولية منذ ستة أشهر بانسحابها من اللجنة، وهي الخطوة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي. وقالت وكالة مصائد الأسماك إن حصة الصيد حتى نهاية هذا العام حددت بـ 227 حوتا، أي أقل من 333 حوتا كانت متوفرة في الصيد بالقطب الجنوبي.

وتدين جهات عديدة عملية صيد الحيتان، سعيا للحفاظ على الثروة السمكية، بينما يراها آخرون تضييقا على تلك الصناعة.

المصدر: RT