بالفيديو.. ترامب يؤشر على محمد بن سلمان للوقوف بجانبه ويربت على ظهره

رصدت كاميرات الصحفيين حوارا قصيرا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال قمة العشرين.

وأظهر مقطع فيديو اليوم الجمعة، ترامب وهو يؤشر بإصبعه لولي العهد محمد بن سلمان بأن يقف بجانبه أثناء اصطفاف قادة العالم والمشاركين في قمة العشرين في اليابان لإلتقاط الصورة الجماعية، ثم ربت على ظهره.

President Trump walks with Putin to other leaders already standing for #G20 family photo. pic.twitter.com/HA0jwLwN8e — The Hill (@thehill) 28 июня 2019 г.

المصدر: RT