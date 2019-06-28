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بالفيديو.. ترامب يؤشر على محمد بن سلمان للوقوف بجانبه ويربت على ظهره

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بالفيديو.. ترامب يؤشر على محمد بن سلمان للوقوف بجانبه ويربت على ظهره
ترامب يؤشر على محمد بن سلمان للوقوف بجانبه
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رصدت كاميرات الصحفيين حوارا قصيرا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال قمة العشرين.

وأظهر مقطع فيديو اليوم الجمعة، ترامب وهو يؤشر بإصبعه لولي العهد محمد بن سلمان بأن يقف بجانبه أثناء اصطفاف قادة العالم والمشاركين في قمة العشرين في اليابان لإلتقاط الصورة الجماعية، ثم ربت على ظهره.

المصدر: RT

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