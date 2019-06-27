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أنباء عن تفجير إرهابي وسط العاصمة التونسية

فيديو من موقع انفجار في تونس

فيديوهات

فيديو من موقع انفجار في تونس
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ذكرت وسائل إعلام تونسية، أن انفجارا يرجح أنه عمل إرهابي هز اليوم الخميس، شارع شارل ديغول، وسط العاصمة تونس.

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