فيديو من موقع انفجار في تونس
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ذكرت وسائل إعلام تونسية، أن انفجارا يرجح أنه عمل إرهابي هز اليوم الخميس، شارع شارل ديغول، وسط العاصمة تونس.
فيديو من موقع الانفجار الذي استهدف سيارة شرطة في شارع الحبيب بورقيبة في #تونس قبل قليل وأوقع عدد من القتلى والجرحى pic.twitter.com/mLXXQcO7Kj— مباشر نيوز (@mobashernewss) 27 июня 2019 г.
صور أولية من مكان انفجار لغم استهدف سيارة للشرطة (نوع بيك آب) في قلب العاصمة #تونسpic.twitter.com/exbmkoAvpV— تويتري حر (@Qtr1_Tn) 27 июня 2019 г.
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